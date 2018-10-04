Депутаты Европарламента проголосовали за законопроект, который обяжет автопроизводителей снизить содержание CO2 в автомобильных выхлопах на 40% в ближайшие 12 лет. Об этом говорится в заявлении ЕП в среду, передает ТАСС.

"Выбросы CO2 у новых машин должны быть уменьшены на 40% к 2030 году, а продажи электромобилей и машин с небольшим объемом выбросов (менее 50 г CO2/км - ред.) должны быть увеличены", - гласит пресс-релиз, составленный по итогам голосования. Отмечается, что рыночная доля экологичных транспортных средств к тому моменту должна быть доведена до 35% (к 2025 году - до 20%).

Читайте также: Кабмін готується до заробітків на фото- і відеофіксації порушень ПДР

Еще одно важное нововведение, которое содержится в законопроекте, - обязательные дорожные тесты для выявления реальных показателей выбросов CO2. Депутаты отметили, что универсальная процедура должна быть отработана и готова к применению с 2023 года. За основу предлагается взять алгоритм, который применяется для измерения уровня окиси азота в выхлопе авто. Компании, чьи автомобили не будут соответствовать нормативам, заставят платить штрафы в бюджет ЕС.

Не забыли европарламентарии и про социальный аспект: средства, собранные от уплаты штрафов, пойдут на переобучение кадров, попавших под сокращение вследствие фактически вынужденного перехода на производство гибридов и электромобилей. Кроме того, в ходе дискуссии депутаты высказались за поддержку европейских предприятий по производству аккумуляторных батарей.

Ожидается, что 9 октября профильные министры стран-участниц ЕС сформируют общую позицию по данному документу, после чего 10 октября приступят к обсуждению законопроекта.

Напомним, в апреле Bosch сообщил о "прорыве" в разработке технологий для дизельных двигателей. Выбросы оксидов азота удалось уменьшить до одной десятой от законодательно разрешенного значения.

Тем временем Еврокомиссия в сентябре объявила о начале полномасштабного официального расследования, цель которого - выяснить, не состояли ли немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) в сговоре с целью избежать конкуренции при разработке автомобилей с пониженными выбросами вредных веществ.