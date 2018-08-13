Користувач Reddit з ім'ям eriegin знайшов у гаражі своєї бабусі ексклюзивний суперкар Lamborghini Countach, який перебував там більш 20 років.

Знахідкою виявився один із 321 примірникыв модифікації 5000S, вартістю приблизно 400-500 тисяч доларів. Lamborghini Countach, а також інші машини, серед яких є Ferrari 308, колись придбав дідусь eriegin.

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Більше 30 років тому він планував відкрити дилерський центр з продажу ексклюзивних автомобілів, але із-за високої вартості страховки був змушений відмовитися від своїх планів. Після чого спорткари замкнули в гаражі, де вони простояли до сьогоднішніх днів.

Lamborghini Countach 5000S був оснащений 4,8-літровим агрегатом V12 потужністю 380 л. с. і 410 Нм крутного моменту. Двигун працював в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Перші 20 примірників отримали колісні диски Campagnolo з магнієвого сплаву.