Саксония-Анхальт, одна из федеративных земель Германии, запретила использование более 50 моделей различных автомобилей с дизельными двигателями, чьи владельцы не установили новое программное обеспечение. Это сделано ради улучшения экологии.

Под запрет попали, в частности, дизельные автомобили брендов Volkswagen и Audi, которые были выпущены в период с 2009 года по 2014 год, а таких автомобилей очень много. В то время машины с дизелями пользовались большим спросом, не то, что в наше время под воздействием “Дизельгейта”.

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Владельцам дизельных автомобилей Volkswagen и Audi ранее было сделано предупреждение, чтобы они обратились к дилерам за обновлением программного обеспечения. Однако, мало кто прислушался к этому призыву. В результате власти федеративной земли Саксония-Анхальт запретили использование большинства дизельных автомобилей.

В июне 2018 года в Мюнхене и Гамбурге запретили въезд в центр городов дизельных автомобилей. Однако, не все автовладельцы к этому прислушались. В результате изъяли несколько машин в этих городах.

В некоторых немецких городах уже начали снимать с регистрации дизельные автомобили. Так, например, в Бохуме запретили пользоваться VW Amarok.

В последнее время дизельные авто становятся в Европе все менее и менее популярными. Однако, большинство европейских автопроизводителей пока не хотят отказываться от дизелей.