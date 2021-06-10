Україна та Італія домовилися продовжити визнання водійських прав. Угода перестала діяти 1 червня.

"Україна та Італія незабаром продовжать угоду про визнання та обмін посвідчень водія", - повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

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За словами глави МВС Арсена Авакова, вже завершені всі необхідні процедури для продовження угоди про взаємне визнання та обмін національного водійського посвідчення. "Це дозволить тисячам наших співвітчизників не перездавати іспит з водіння в Італії", - заявив він.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року в Італії перестали визнавати українські водійські права, оскільки між країнами втратила чинність відповідна угода. Угода була підписана в 2015 році.