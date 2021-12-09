Безпілотних таксі ще немає, але законодавча база для їх появи вже готується.

Кнесет розпочинає обговорення законопроекту про запровадження безпілотного таксі в Ізраїлі. Відповідний документ ініціювало міністерство транспорту. Представники Мінтрансу внесли законопроект щодо обговорення на засіданні економічної комісії парламенту.

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Передбачається, що на початковому етапі, коли буде підготовлено відповідну інфраструктуру, в Ізраїлі з'явиться близько 400 перших екіпажів безпілотного таксі.

При ухваленні закону особливий акцент буде на забезпеченні безпеки пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Також повідомляється, що появу нового безпілотного транспорту непокоїть водіїв таксі, які не хочуть залишитися без роботи.

У зв'язку з цим у Кнесеті була висунута ініціатива у разі успішного запуску проекту викуповувати у водіїв таксі ліцензії, які їм продала держава, щоб повернути вкладений капітал. За попередніми даними, вартість ліцензії водія може становити близько 200 тисяч шекелів ($64 тисячі).