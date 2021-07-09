Ізраїль та Індія анонсували випробування нових алюмінієво-повітряних батарей Phinergy на реальних електромобілях. Після цього партнери планують побудувати завод з їх виробництва.

Ізраїльський стартап Phinergy, який не перший рік займається розробкою алюмінієво-повітряних батарей (Aluminium-air battery), заручився підтримкою найбільшої індійської нафтопереробної корпорації Indian Oil (IOC). Партнери планують провести спільні випробування технології, а у разі успіху, побудувати в Індії завод з їх виробництва. З цією метою вже створено спільне підприємство IOC Phinergy.

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Також у проекті візьмуть участь компанії Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki India та Ashok Leyland, які нададуть свої автомобілі для дорожніх випробувань. Оснащені батареями Phinergy вони їздитимуть дорогами протягом року.

Інвестувати у Phinergy індійська компанія почала у 2020 році. IOC, яка володіє найбільшою в Індії мережею автозаправних станцій, планує перетворити їх на пункти гарячої заміни акумуляторів електромобілів. Відпрацьовані алюмінієві аноди відправлятимуть на вторинну переробку. За виробництвом цього металу Індія серед світових лідерів.

Про алюмінієво-повітряні батареї заговорили у 1960-х роках. Незважаючи на явні плюси технології – екологічна чистота та велика ємність на одиницю маси – широкого поширення вони не отримали. Причиною тому стали висока вартість та неможливість зарядки, оскільки алюмінієво-повітряні батареї – це первинні елементи, тобто вони не підзаряджаються. Коли алюмінієвий анод витратиться, батарея перестає виробляти електрику. Її потрібно міняти на повну або замінювати алюмінієві аноди (картриджі).

Але роки роботи не минули дарма. Phinergy зміг покращити технологію. У березні 2013 року стартап продемонстрував електромобіль з алюмінієво-повітряними комірками, який проїхав 330 км з використанням спеціального катода та гідроксиду калію. У травні того ж року був показаний автомобіль з акумулятором Phinergy, здатним забезпечити запас ходу 2000 км до заміни алюмінієвих анодів.

На початку 2021 року Phinergy вийшла на первинне розміщення акцій, отримавши $60 млн. Це дозволило компанії розпочати тестування електромобіля з алюмінієво-повітряним акумулятором, розрахованим на 1750 км шляху.

Також стартап розробляє повітряно-цинкові акумулятори, за що на Всесвітньому економічному форумі 2021 року був включений до списку 100 глобальних технологічних піонерів.