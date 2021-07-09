Израиль и Индия анонсировали испытания новых алюминиево-воздушных батарей Phinergy на реальных электромобилях. После этого партнеры планируют построить завод по их производству.

Израильский стартап Phinergy, который не первый год занимается разработкой алюминиево-воздушных батарей (Aluminium-air battery), заручился поддержкой крупнейшей индийской нефтеперерабатывающей корпорации Indian Oil (IOC). Партнеры планируют провести совместные испытания технологии, а в случае успеха – построить в Индии завод по их производству. С этой целью уже создано совместное предприятие IOC Phinergy.

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Также в проекте примут участие компании Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki India и Ashok Leyland, которые предоставят свои автомобили для дорожных испытаний. Оснащенные батареями Phinergy они будут ездить по дорогам в течение года.

Инвестировать в Phinergy индийская компания начала в 2020 году. IOC, которая владеет крупнейшей в Индии сетью автозаправочных станций, планирует превратить их в пункты горячей замены аккумуляторов электромобилей. Отработанные алюминиевые аноды будут отправлять на вторичную переработку. По производству этого металла Индия среди мировых лидеров.

Об алюминиево-воздушных батареях заговорили в 1960-х годах. Несмотря на явные плюсы технологии – экологическая чистота и большая емкость на единицу массы – широкого распространения они не получили. Причиной тому стали высокая стоимость и невозможность зарядки, поскольку алюминиево-воздушные батареи – это первичные элементы, то есть они не подзаряжаются. Когда алюминиевый анод израсходуется, батарея перестает вырабатывать электричество. Ее нужно менять на полную или заменять алюминиевые аноды (картриджи).

Но годы работы не прошли даром. Phinergy смог улучшить технологию. В марте 2013 года стартап продемонстрировал электромобиль с алюминиево-воздушными ячейками, который проехал 330 км с использованием специального катода и гидроксида калия. В мае того же года был показан автомобиль с аккумулятором Phinergy, способным обеспечить запас хода 2000 км до замены алюминиевых анодов.

В начале 2021 года Phinergy вышла на первичное размещение акций, получив $60 млн. Это позволило компании начать тестирование электромобиля с алюминиево-воздушным аккумулятором, рассчитанным на 1750 км пути.

Также стартап разрабатывает воздушно-цинковые аккумуляторы, за что на Всемирном экономическом форуме 2021 года был включен в список 100 глобальных технологических пионеров.