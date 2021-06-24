Немецкая компания Varta AG, выпускающая элементы питания различного назначения, в том числе и тяговые аккумуляторы для электромобилей станет поставщиком Porsche AG.

Батареями серии V4Drive будут комплектовать спортивные электромобили марки. Об этом со ссылкой на представителя производителя аккумуляторов сообщило агентство Reuters.

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Также Varta будет поставлять свои аккумуляторы Volkswagen AG. Вполне вероятно, немецкий концерн и является тем таинственным первым клиентом из автомобильного сектора, о котором компания заявила в мае этого года.

Прибегнуть к поискам европейских производителей аккумуляторных блоков местные автомобильные компании подтолкнуло желание снизить зависимость от азиатских поставщиков. Накануне в Porsche объявили о создании совместного предприятия по производству высокопроизводительных кремниевых батарей с немецким стартапом Customcells. Доля немецкой марки в СП Cellforce Group GmbH составит 80%, а инвестиции – "двузначную сумму в миллионах евро".

Производственные мощности СП достигнут 100 киловатт-часов, что позволит производить батареи примерно на 1000 автомобилей в год. Как заявил в апреле этого года генеральный директор Porsche Оливер Блум, чтобы ускорить переход на электромобили, компания откроет в Тюбингене (Германия) завод по производству аккумуляторных элементов. Именно в этом городе находится Customcells.