Німецька компанія Varta AG, що випускає елементи живлення різного призначення, в тому числі й тягові акумулятори для електромобілів, стане постачальником Porsche AG.

Батареями серії V4Drive комплектуватимуть спортивні електромобілі марки. Про це з посиланням на представника виробника акумуляторів повідомило агентство Reuters.

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Також Varta поставлятиме свої акумулятори Volkswagen AG. Цілком ймовірно, німецький концерн і є тим таємничим першим клієнтом з автомобільного сектору, про якого компанія заявила у травні цього року.

Вдатися до пошуків європейських виробників акумуляторних блоків місцеві автомобільні компанії підштовхнуло бажання знизити залежність від азіатських постачальників. Напередодні в Porsche оголосили про створення спільного підприємства з виробництва високопродуктивних кремнієвих батарей з німецьким стартапом Customcells. Частка німецької марки у СП Cellforce Group GmbH складе 80%, а інвестиції – "двозначну суму у мільйонах євро".

Виробничі потужності СП досягнуть 100 кіловат-годин, що дозволить виробляти батареї приблизно для 1000 автомобілів на рік. Як заявив у квітні цього року генеральний директор Porsche Олівер Блум, щоб прискорити перехід на електромобілі, компанія відкриє в Тюбінгені (Німеччина) завод з виробництва акумуляторних елементів. Саме в цьому місті знаходиться Customcells.