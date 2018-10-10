Легкові машини мають бути електричними, а вантажівки – на природньому газі.

У країні активно розвивається мережа зарядних станцій для електромобілів і через 12 років 100% продажів нових автомобілів у Ізраїлі становитимуть електрокари.

Міністр енергетики Ізраїлю Юваль Штайніц заявив, що завдання його відомства полягає у створенні первинної “критичної маси” автомобілів, котрі допоможуть змістити акценти місцевого автомобільного сектору від бензинових і дизельних до електричних. “Ми вже збудували більш ніж 2000 нових зарядних станцій по всій країні і заохочуємо приватні компанії долучатись до розвитку мережі”, – сказав Штейніц агентству Reuters, повідомляє Аutoblog.

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За словами міністра, уряд також “зменшить податкову ставку на електромобілі майже до нуля, тому вони будуть коштувати значно дешевше”.

Наразі у Ізраїлі усього кілька десятків електромобілів, однак уряд сподівається до 2025 року мати на дорогах більше 175 тисяч електрокарів. До 2030 року ця цифра повинна дійти до майже 1,5 мільйона. “З 2030 року ми більше не будемо дозволяти імпорт дизельних або бензинових автомобілів до Ізраїлю”, – категорично заявив Стейніц. За його словами, уряд має схвалити “план електрифікації” до кінця року.

Всі нові автомобілі у країні будуть електричними. Автобуси та вантажні автомобілі будуть або електричними, або працювати на стиснутому природному газі.

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