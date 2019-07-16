Знайти вільне місце за оплатити його можна зі смартфону.
У рамках проекту Vodafone Smart City у Харкові буде розгорнуто систему “розумних” парковок – Smart Parking.
Smart Parking – це інтелектуальна система паркування, яка надає водієві інформацію в режимі реального часу.
Користувач може за допомогою додатку у смартфоні дізнатись про наявність місця для паркування та оплатити послугу. Це дозволяє обслуговувати паркувальний майданчик в онлайн-режимі: контролювати оплату вартості послуг з паркування з урахуванням різних тарифів, тривалості паркування, часу доби, місця і зони паркування.
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Як працюватиме Smart Parking для водія:
- 1. Водій наближається до місця призначення та бажає знайти парковку неподалік.
- 2. Орієнтується на електронні дорожні покажчики або інформацію в телефоні про розташування вільних місць.
- 3. За допомогою навігатора або смартфона швидко знаходить найближчі паркувальні місця.
- 4. Оплачує парковку за допомогою смартфона або через паркомат.
- 5. За допомогою камери розпізнавання номерних знаків шлагбаум на парковку відкривається автоматично, якщо клієнт оплатив через додаток – у разі, якщо йдеться про парковку закритого типу.
Система Smart Parking повинна охопити всі муніципальні міські парковки Харкова, а також стати частиною ситуаційного центру міста, який в даний момент знаходиться на стадії розробки. Наразі “розумну” парковку розгорнуто на одному з майданчиків міста у тестовому режимі.
За допомогою “розумних” парковок жителі міста зможуть отримати інформацію щодо паркувальної інфраструктури міста, зекономити час та паливо на пошук місця для парковки, що в результаті допоможе знизити загальну завантаженість доріг.
Нагадаємо, що за які порушення штрафують інспектори з паркування.