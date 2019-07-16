Знайти вільне місце за оплатити його можна зі смартфону.

У рамках проекту Vodafone Smart City у Харкові буде розгорнуто систему “розумних” парковок – Smart Parking.

Smart Parking – це інтелектуальна система паркування, яка надає водієві інформацію в режимі реального часу.

Користувач може за допомогою додатку у смартфоні дізнатись про наявність місця для паркування та оплатити послугу. Це дозволяє обслуговувати паркувальний майданчик в онлайн-режимі: контролювати оплату вартості послуг з паркування з урахуванням різних тарифів, тривалості паркування, часу доби, місця і зони паркування.

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Як працюватиме Smart Parking для водія:

1. Водій наближається до місця призначення та бажає знайти парковку неподалік.

2. Орієнтується на електронні дорожні покажчики або інформацію в телефоні про розташування вільних місць.

3. За допомогою навігатора або смартфона швидко знаходить найближчі паркувальні місця.

4. Оплачує парковку за допомогою смартфона або через паркомат.

5. За допомогою камери розпізнавання номерних знаків шлагбаум на парковку відкривається автоматично, якщо клієнт оплатив через додаток – у разі, якщо йдеться про парковку закритого типу.

Система Smart Parking повинна охопити всі муніципальні міські парковки Харкова, а також стати частиною ситуаційного центру міста, який в даний момент знаходиться на стадії розробки. Наразі “розумну” парковку розгорнуто на одному з майданчиків міста у тестовому режимі.

За допомогою “розумних” парковок жителі міста зможуть отримати інформацію щодо паркувальної інфраструктури міста, зекономити час та паливо на пошук місця для парковки, що в результаті допоможе знизити загальну завантаженість доріг.

Нагадаємо, що за які порушення штрафують інспектори з паркування.