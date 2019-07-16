Найти свободное место и оплатить его можно со смартфона.

В рамках проекта Vodafone Smart City в Харькове будет развернута система “умных” парковок – Smart Parking.

Smart Parking – это интеллектуальная система парковки, которая предоставляет водителю информацию в режиме реального времени.

Пользователь может с помощью приложения в смартфоне узнать о наличии места для парковки и оплатить услугу. Это позволяет обслуживать парковку в онлайн-режиме: контролировать оплату стоимости услуг по парковке с учетом различных тарифов, продолжительности парковки, времени суток, места и зоны парковки.

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Как будет работать Smart Parking для водителя:

1. Водитель приближается к месту назначения и желает найти парковку неподалеку.

2. Ориентируется на электронные дорожные указатели или информацию в телефоне о расположении свободных мест.

3. С помощью навигатора или смартфона быстро находит ближайшие парковочные места.

4. Оплачивает парковку с помощью смартфона или через паркомат.

5. С помощью камеры распознавания номерных знаков шлагбаум на парковку открывается автоматически, если клиент оплатил через приложение – в случае, если речь идет о парковке закрытого типа.

Система Smart Parking должна охватить все муниципальные городские парковки Харькова, а также стать частью ситуационного центра города, который в данный момент находится на стадии разработки. Сейчас "умная" парковка развернута на одной из площадок города в тестовом режиме.

С помощью "умных" парковок жители города смогут получить информацию о парковочной инфраструктуре города, сэкономить время и топливо на поиске места для парковки, что в результате поможет снизить общую загруженность дорог.

Напомним, за какие нарушения штрафуют инспекторы по парковке.