В Киеве около 20:25 группа мужчин атаковала с битами автомобиль, стоявший в тянучке на набережной возле станции метро "Почтовая площадь". Об этом сообщил в Facebook "Киев оперативный" и выложил запись инцидента.

На видео с регистратора видно, как к легковушке подбегает мужчина с битой и начинает разбивать лобовое стекло. Водитель жмет на газ, стараясь оторваться, в кадре появляются мужчины, которые бросаются в погоню. Некоторые из них держат в руках палки. Через минуту один из нападавших возвращается, скорее всего, к своему автомобилю.

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В комментариях к видео пользователи написали, что нападавшие были на трех автомобилях. Что стало причиной конфликта, пока не известно, полиция комментариев не давала.