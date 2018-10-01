Київському міському голові Віталію Кличку поскаржилися, що всупереч обіцянки столичної влади, занедбані автомобілі з дворів не прибирають.

Зокрема, ще в червні керівництво Дніпровської РДА повідомило Департамент міського благоустрою КМДА про покинуте авто, що стоїть на вул. Генерала Жмаченка, 8, однак через три місяці воно знаходиться на тому ж місці. При цьому Департамент міського благоустрою та Департамент транспортної інфраструктури КМДА заявили, що евакуація транспортних засобів не входить в їх компетенцію.

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Депутат Київради Олег Петровець (фракція "Солідарність") розповів Київському міському голові Віталію Кличку, що, всупереч обіцянкам столичної влади, евакуйовувати кинуті автомобілі з вулиць столиці ніхто не хоче.

Депутат нагадав меру, що згідно з його дорученням №22354 від 14.06.2018 "Про здійснення обстеження територій у всіх районах столиці з метою виявлення старих, занедбаних автомобілів", голови РДА повинні були забезпечити перевірку балансових територій на предмет виявлення таких транспортних засобів.

Листом від 22.06.2018 року керівництво Дніпровської РДА повідомило Департамент міського благоустрою КМДА про те, що на вул. Генерала Жмаченка, 8 виявлено покинутий автомобіль і потрібна його евакуація. Але станом на 18.09.2018 року авто знаходиться на тому ж місці, а Департамент міського благоустрою та Департамент транспортної інфраструктури КМДА заявили, що евакуація транспортних засобів не входить в їх компетенцію.

Олег Петровець попросив Віталія Кличка надати інформацію про те, хто саме здійснює евакуацію кинутих автомобілів відповідно до його розпорядженням №22354 від 14.06.2018, і коли буде прибране нікому не потрібне авто з вул. Генерала Жмаченка.

Нагадаємо, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух в старому занедбаному авто, в результаті якого постраждали чотири дитини. Пізніше в Рівненській області був затриманий власник покинутого автомобіля.

Також нагадаємо, що 15 червня мер Києва Віталій Кличко доручив провести обстеження територій у всіх районах столиці з метою виявлення старих занедбаних автомобілів.