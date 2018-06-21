За минулий тиждень столична влада евакуювала 20 автокав’ярень з різних районів Києва.

Боротьба з незаконною торгівлею в Києві не обмежується знесенням МАФів. Нещодавно влада взялась і за кав’ярні, які незаконно припарковані та продають кавові напої.

Кілька автокав’ярень евакуювали в зонах відпочинку та парках, інші – в місцях масового скупчення людей (біля зупинок громадського транспорту). Цікаво, що серед пересувних кав’ярень деякі продавали навіть морозиво чи алкоголь.

Нагадаємо, що оголошені нові штрафи за несплату парковки в Києві.