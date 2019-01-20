Серія малюнків на стінах займає загальну площу 560 кв. метрів.

Серія муралів знаходиться на АЗС KLO на Великій Кільцевій дорозі Києва.



Малюнки створювали найкращі українські вуличні художники з різних куточків України. Кожен з авторів працює в різних стилях, але їм вдалось створити цілісну гармонійну композицію. Складна особливість об`єкту – дворівнева стіна з перепадами різної висоти, яку вони змогли обіграти та перетворити на об`ємну роботу. Поміж учасників проекту – відомі муралісти та граффіті-художники: ONECRU, KALKOV, KORBAN, DILK&FEROS&KENO KICKIT, SHUM&KU, WIUS.



“Ми зібрали команду найкращих стріт-артистів, чиї роботи ви можете бачити не тільки в Україні, а й за кордоном. І вони перетворили прилеглу до нашої нової АЗС територію на справжній витвір мистецтва. Ми могли затягнути увесь простір рекламними конструкціями, але замість цього вирішили надати таке унікальне “полотно” художникам, і вони спільними зусиллями створили арт-об`єкт, який тепер бачить кожен клієнт цієї АЗС”, – розповідає співвласник мережі АЗС KLO В`ячеслав Стешенко.



Нагадаємо, що усі АЗС зобов’яжуть встановити електрозаправки.