Серия рисунков на стенах занимает общую площадь 560 кв. метров.

Серия муралов находится на АЗС KLO на Большой кольцевой дороге Киева.

Рисунки создавали лучшие украинские уличные художники из разных уголков Украины. Каждый из авторов работает в разных стилях, но им удалось создать цельную гармоничную композицию. Сложная особенность объекта – двухуровневая стена с перепадами различной высоты, которую они смогли обыграть и превратить в объемную работу. Среди участников проекта – известные муралисты и граффити-художники: ONECRU, KALKOV, KORBAN, DILK&FEROS&KENO KICKIT, SHUM&KU, WIUS.

“Мы собрали команду лучших стрит-артистов, чьи работы вы можете видеть не только в Украине, но и за рубежом. И они превратили прилегающую к нашей новой АЗС территорию в настоящее произведение искусства. Мы могли затянуть все пространство рекламными конструкциями, но вместо этого решили предоставить такое уникальное “полотно” художникам, и они совместными усилиями создали арт-объект, который теперь видит каждый клиент этой АЗС”, – рассказывает совладелец сети АЗС KLO Вячеслав Стешенко.

Напомним, что все АЗС обяжут установить электрозаправки.