Рух по мосту Патона обмежили ще у 2020 році. Ремонт Південного мосту почнеться 2 жовтня, а рух по мосту Метро обмежать з 1 жовтня.

На мосту Метро частково обмежать рух транспорту з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня. Про це попереджає КК “Київавтодор”.

Читайте також: У Києві Південний міст ремонтуватимуть до середини грудня

На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП “Київавтошляхміст” відремонтують деформаційні шви.

Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи 2 жовтня. Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.