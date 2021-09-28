На естакаді південного мосту обмежать рух з 2 жовтня до 15 грудня.

На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи розпочались на початку серпня і досі тривали під проїжджою частиною. З 2-го жовтня розпочинаються роботи на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега.

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Триватимуть роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Робота триватиме одразу на кількох швах, аби швидше закінчити заміну мостових елементів.

На Південному мостовому переході 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 - лишилось замінити.

Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено.