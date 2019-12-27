Столичні автомобілісти незадоволені станом Південного моста - і це через півроку після масштабного ремонту.

Про це в Фейсбук написав один з користувачів. "Права смуга Південного моста в бік Видубичів при заїзді на міст знову покрилася ямами. Це через півроку після останнього ремонту. Ями ніхто не ремонтує, напевно, чекають поки новий асфальт повністю розіб'ють і потрібно знову робити заміну на всій ділянці, адже так більше бюджет і буде що пиляти. А ми з вами знову на місяць встанемо в гігантських пробках ", - написав він.

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І дійсно: Південний міст дуже часто ремонтують, що приносить величезне незручність автомобілістам. "Цей міст лагодити марно, його можна тільки побудувати заново", "південний міст" ремонтують "два рази на рік, профанація", "Пів-року? Та максимум півтора місяці тому завершівся черговий ремонт .... "," міст-годувальник ", - пишуть в коментарях.

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