Моторне бюро оприлюднило свіжий рейтинг страхових компаній за різними показниками діяльності.

За результатами 3 кварталу 2019 року страхові компанії України уклали 2,06 млн. договорів "автоцивілки" на загальну суму 1,27 млрд. грн. Водночас врегульовано понад 33,5 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими виплачено страхових відшкодувань на загальну суму майже 618,7 млн. грн.

Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну, склав 77 днів, що на 2 дні менше, ніж у другому кварталі 2019 р. Якщо ж порівнювати з третім кварталом 2018 року, то строк врегулювання скоротився на 8 днів.

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Ті страхові компанії, які виплачували за системою прямого врегулювання, вкладалися у 59 днів. У 90 днів, які відведені законом, виплачували майже у 70,7% випадках (в 2-му кв. 2019 показник становив 68%, а 3-му кв. минулого 2018 р – лише 64,9%).

Лідерами за строками врегулювання стали:

• СК "АСКО-Донбас Північний" - 44 дні

• СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" - 45 днів

• СТ "Гарантія" - 47 днів.

У 25 страховиків середній строк врегулювання менший, ніж 90 днів.

Страховики-лідери за швидкістю врегулювання страхових подій, 3 кв. 2019 р:

№ Страхова компанія Середній строк врегулювання вимог (за шкоду майну), врегульованих у строк до 365 днів 1 ПрАТ "СК "АСКО-Донбас Північний" 44 2 ПрАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" 45 3 ПрАТ "СТ "Гарантія" 47 4 АТ "СГ "ТАС" (приватне) 49 5 ПРАТ СК "ВУСО" 54 6 ПАТ "СК "Універсальна" 55 7 АТ "СК "АРКС" 57 8 ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" 58 9 ПрАТ "СК "Оранта-Січ" 58 10 ПрАТ "СК "УНІКА" 61

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На які страхові компанії скаржились найбільше

МТСБУ протягом третього кварталу 2019 р. отримало 400 скарг від потерпілих та страхувальників на дії страхових компаній, що на 49 менше, ніж у попередньому 2-му кв. 2019 р. Рівень скарг продовжує тенденцію до зменшення: за підсумками 2-го кв. 2019 р. він становив 1,37% від загальної кількості врегульованих вимог, тоді як в третьому кварталі цього року – 1,21%.

Найбільшу кількість скарг отримано на УАСК «АСКА» (72 скарги), СК «ОМЕГА» (49), СК «Ю.Ес.Ай.» (41). За рівнем скарг до загальної кількості врегульованих вимог в 3-му кварталі 2019 року найгірші показники мають СК «ОМЕГА» (9,7%), УАСК «АСКА» (6%), СК «Український страховий стандарт» (5,2%).

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