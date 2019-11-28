Моторное бюро обнародовало свежий рейтинг страховых компаний по различным показателям деятельности.

По результатам 3 квартала 2019 года страховые компании Украины заключили 2,06 млн. договоров "автогражданки" на общую сумму 1,27 млрд. грн. В то же время урегулировано более 33,5 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым выплачено страховых возмещений на общую сумму почти 618,7 млн. грн.

Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу, составил 77 дней, что на 2 дня меньше, чем во втором квартале 2019 г. Если же сравнивать с третьим кварталом 2018 года, то срок урегулирования сократился на 8 дней.

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Те страховые компании, которые выплачивали по системе прямого урегулирования, укладывались в 59 дней. В течение 90 дней, отведенных законом, выплачивали почти в 70,7% случаях (во 2-м кв. 2019 показатель составлял 68%, а 3-м кв. прошлого 2018 г. – лишь 64,9%).

Лидерами по срокам урегулирования стали:

• СК "АСКО-Донбасс Северный" – 44 дня

• СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" – 45 дней

• СТ "Гарантия" – 47 дней.

У 25 страховщиков средний срок урегулирования меньше 90 дней.

Страховщики-лидеры по скорости урегулирования страховых событий, 3 кв. 2019 г:

№ Страховая компания Средний срок урегулирования требований (за ущерб имуществу), урегулированных в срок до 365 дней 1 ЧАО "СК "АСКО-Донбасс Северный" 44 2 ЧАО "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" 45 3 ЧАО "СТ "Гарантия" 47 4 АО "СГ "ТАС" (частное) 49 5 ЧАО СК "ВУСО" 54 6 ЧАО "СК "Универсальная" 55 7 АТО "СК "АРКС" 57 8 ЧАО "УСК "Княжа Виенна Иншуранс Групп" 58 9 ЧАО "СК "Оранта-Сич" 58 10 ЧАО "СК "УНИКА" 61

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На какие страховые компании жаловались больше всего

МТСБУ в течение третьего квартала 2019 г. получило 400 жалоб от потерпевших и страхователей на действия страховых компаний, что на 49 меньше, чем в предыдущем 2-м кв. 2019 г. Уровень жалоб продолжает тенденцию к уменьшению: по итогам 2-го кв. 2019 г. он составил 1,37% от общего количества урегулированных требований, тогда как в третьем квартале этого года – 1,21%.

Наибольшее количество жалоб получено на УАСК “АСКА” (72 жалобы), СК “ОМЕГА” (49), СК “Ю.Эс.Ай.” (41). По уровню жалоб к общему количеству урегулированных требований в 3-м квартале 2019 года наихудшие показатели имеют СК “ОМЕГА” (9,7%), УАСК «АСКА» (6%), СК “Украинский страховой стандарт” (5,2%).

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