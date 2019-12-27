Столичные автомобилисты недовольны состоянием Южного моста – и это через полгода после масштабного ремонта.

Об этом в фейсбук написал один из пользователей. "Правая полоса Южного моста в сторону Выдубичей при заезде на мост снова покрылась ямами. Это через полгода после последнего ремонта. Ямы никто не ремонтирует, наверное, ждут пока новый асфальт полностью разобьют и нужно снова делать замену на всем участке, ведь так больше бюджет и будет что пилить. А мы с вами снова на месяц встанем в гигантских пробках", – написал он.

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И действительно: Южный мост очень часто ремонтируют, что приносит огромное неудобство автомобилистам. "Этот мост чинить бесполезно, его можно только построить заново", "южный мост" ремонтируют "два раза в год, профанация", "Пол-года? Но максимум полтора месяца назад завершился очередной ремонт .... ","мост-кормилец", – пишут в комментариях.

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