Соответствующая норма закреплена в законопроекте, который появился на сайте Верховной Рады.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" № 2651 от 20.12.2019 существенно меняет порядок "автогражданки" для отечественных автовладельцев.

В частности, если законопроект примут, штрафы за отсутствие "автогражданки" у автовладельцев возрастут. Проект предусматривает ответственность в двух случаях: если у автомобиля нет страховки – 425 грн, а если этот автомобиль эксплуатируется – 850 грн. Напомним, что сейчас за отсутствие "автогражданки" у автовладельца, который управляет автомобилем, предусмотрен штраф в 425 грн.

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Причем доказательством наличия полиса "автогражданки" будет уже не сам бумажный документ, а "наличие информации о действии на соответствующую дату такого договора в единой централизованной базе данных".

Также руководителям автопарков увеличивают ответственность за выпуск на линию транспортного средства без страховки – от 680 до 1700 грн. А вот ответственность за отсутствие стикера о страховке (его сейчас не используют) – отменят.

Проектом предложено также изменить порядок индексации размеров страховых сумм (сейчас лимиты составляют 130 тыс. и 260 тыс. грн на здоровье и материальный ущерб соответственно) – постепенное повышение страховых сумм будет происходить в соответствии с уровнем инфляции и индекса потребительских цен.

Также предлагается сократить сроки урегулирования с 90 дней на 60 дней и предоставить возможность Страхователю сообщать о страховом случае по телефону без обязательного дублирования этого письменно.

С учетом увеличения страховых сумм и страховых платежей предлагается пропорционально увеличить:

– минимальный размер страхового возмещения иждивенцам в случае смерти потерпевшего с 36 до 40 минимальных заработных плат в месячном размере;

– моральный вред, причиненный смертью физического лица, его супругу (супруге), родителям (усыновителям) и детям (усыновленным), потери нетрудоспособности с 12 до 15 минимальных заработных плат в месячном размере.

В законопроекте появляется возможность оформления договора страхования в электронном виде в дополнение к бумажной форме. Таким образом заключение договоров уже работает и требует закрепления в Законе.

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Ключевым требованием для заключения договора является его внесение в единую централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (далее – МТСБУ).

Такая база уже создана и содержит сведения обо всех договорах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, страховых случаях, которые имели место, транспортных средствах и их владельцах.

Внедрение электронного полиса позволит соответствующим подразделениям Национальной полиции проверять наличие действующего договора у водителя путем запроса к такой базе данных, исключит возможность страховым компаниям, которые лишены права осуществлять этот вид страхования, продолжать продажу полисов, вводя людей в заблуждение, что обеспечит возможность технологического контроля за наличием и силой страхового обеспечения транспортного средства, движущегося по дорогам Украины и будет способствовать повышению качества страховых услуг, а также не требует у водителя иметь при себе бумажный полис.

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