Цифровые полисы гражданской ответственности уже существуют и используются, но совсем скоро их могут объединить в одном приложении с правами и техпаспортом.

"В этом зимнем сезоне выполняем диджитальний wish-лист водителей. Цифровые водительские удостоверения, техпаспорт тестируют 26 000 пользователей. А это – доказательство, что коллаборациям с МВД Украины нужен еще один релиз", – сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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"Мы планируем добавить автогражданку в "Действие". Как раз утром провели брейнсторминг с командой Действенных. Обсудили технологические и юридические меры и условия, необходимые для внедрения страхового полиса в Государстве в смартфоне", – говорится в сообщении.