Цифрові поліси цивільної відповідальності вже існують і використовуються, але зовсім скоро їх можуть об’єднати в одному застосунку з правами та техпаспортом.

"Цього зимового сезону виконуємо діджитальний wish-лист водіїв. Цифрові водійські посвідчення, техпаспорт тестують 26 000 користувачів. А це — доказ, що колабораціям з МВС України потрібен ще один реліз", повідомляють в Міністерстві цифрової трансформації України.

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"Ми плануємо додати автоцивілку в "Дію". Якраз вранці провели брейнстормінг з командою Дієвих. Обговорили технологічні та юридичні заходи й умови, потрібні для впровадження страхового полісу в Державі в смартфоні", сказано в повідомленні.