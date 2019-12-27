Відповідна норма закріплена в законопроекті, який з'явився на сайті Верховної Ради.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних" № 2651 від 20.12.2019 суттєво змінює порядок "автоцивілки" для вітчизняних автовласників.

Зокрема, якщо законопроект приймуть, штрафи за відсутність "автоцивілки" у автовласників зростуть. Проект передбачає відповідальність у двох випадках: якщо на автомобіль нема страховки – 425 грн, а якщо цей автомобіль експлуатується – 850 грн. Нагадаємо, що зараз за відсутність "автоцивілки" у автовласника, який керує автомобілем, передбачений штраф у 425 грн.

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Причому доказом наявності полісу "автоцивілки" буде вже не сам паперовий документ, а "наявність інформації про чинність на відповідну дату такого договору в єдиній централізованій базі даних".

Також керівникам автопарків збільшують відповідальність за випуск на лінію транспортного засобу без страховки – від 680 до 1700 грн. А от відповідальність за відсутність стікера про страховку (його зараз не використовують) – скасують.

Проектом запропоновано також змінити порядок індексації розмірів страхових сум (зараз ліміти становлять 130 тис. та 260 тис. грн на здоров'я та матеріальну шкоду відповідно) - поступове підвищення страхових сум буде відбуватись відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін.

Також пропонується зменшити строки врегулювання з 90 днів на 60 днів та надати можливість Страхувальнику повідомляти про страховий випадок за телефоном без обов’язкового дублювання цього письмово.

З урахуванням збільшення страхових сум та страхових платежів пропонується пропорційно збільшити:

мінімальний розмір страхового відшкодування утриманцям на випадок смерті потерпілого з 36 до 40 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі;

моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим)втрати непрацездатності з 12 до 15 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі.

В законопроекті з’являється можливість оформлення договору страхування в електронному вигляді на додаток до паперової форми. Такий спосіб укладання договорів вже працює та потребує закріплення у Законі.

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Ключовою вимогою для укладення договору є його внесення до єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ).

Така база вже створена та містить відомості про всі договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників.

Впровадження електронного полісу дасть можливість відповідним підрозділам Національної поліції перевіряти наявність чинного договору у водія шляхом запиту до такої бази даних, виключить можливість страховим компаніям, які позбавлені права здійснювати цей вид страхування, продовжувати продаж полісів, вводячи людей в оману, забезпечить можливість технологічного контролю за наявністю та чинністю страхового забезпечення транспортного засобу, який рухається дорогами України та сприятиме підвищенню якості страхових послуг, а також не змушує водія мати при собі паперовий поліс.

Нагадаємо, які страхові компанії швидше виплачують відшкодування.