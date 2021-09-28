На эстакаде южного моста ограничат движение со 2 октября до 15 декабря.

На эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Работы начались в начале августа и до сих пор продолжались под проезжей частью. Со 2-го октября начинаются работы на проезжей части. В частности, в направлении левого берега.

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Продолжатся работы до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Работа будет продолжаться сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов.

На Южном мостовом переходе 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18 – осталось заменить.

Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено.