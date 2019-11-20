У Києві почнуть облаштовувати спеціальні зони для паркування таксі, повідомляє заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Перша така стоянка запрацює 21 листопада на вулиці Богдана Хмельницького. Згодом у місті відкриють паркінги на інших вулицях .

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У найближчих планах - ще чотири:

- вул. Городецького;

- вул. Вокзальная,1;

- вул. Велика Васильківська, 65-57/3;

- вул. Велика Васильківська, 84-74.

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