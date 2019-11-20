В Киеве начнут обустраивать специальные зоны для парковки такси, сообщает заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Первая такая стоянка заработает 21 ноября на улице Богдана Хмельницкого. Впоследствии в городе откроют паркинги на других улицах.
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В ближайших планах – еще четыре:
- - ул. Городецкого;
- - ул. Вокзальная, 1;
- - ул. Большая Васильковская, 65-57 / 3;
- - ул. Большая Васильковская, 84-74.
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