В Киеве начнут обустраивать специальные зоны для парковки такси, сообщает заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Первая такая стоянка заработает 21 ноября на улице Богдана Хмельницкого. Впоследствии в городе откроют паркинги на других улицах.

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В ближайших планах – еще четыре:

- ул. Городецкого;

- ул. Вокзальная, 1;

- ул. Большая Васильковская, 65-57 / 3;

- ул. Большая Васильковская, 84-74.

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