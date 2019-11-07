В конце "велосезона" киевские власти решили позаботиться о велосипедистах и поснимать зеленые стрелки, позволявшие автомобилистам поворачивать направо на красный свет светофора.
Чтобы в холодное время года велосипедисты чувствовали себя в безопасности на городских дорогах было принято решение снять зеленые стрелки, которые позволяют водителям авто поворачивать направо на красный свет.
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“С этой целью мы ввели некоторые изменения в схеме дорожного движения. А именно, сняли зеленые контурные стрелки при красном сигнале светофора в местах, где пересекается движение транспортных средств, осуществляющих поворот направо и велосипедистов. То есть, отменили разрешение движения на красный с крайней правой полосы в направлении, на которое указывала стрелка”, говорится в сообщении “Центра организации дорожного движения”.
“Соответствующие изменения внесены на исполнение поручения Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в рамках реализации Концепции развития велосипедной инфраструктуры г. Киева; по согласованию с управлением Патрульной полиции в г. Киеве”, говорится в сообщении.
Организация дорожного движения изменилась на десяти перекрестках:
- Оноре де Бальзака/Теодора Драйзера
- Оноре де Бальзака/Сержа Лифаря
- Оноре де Бальзака/Марины Цветаевой
- Николая Закревского/Теодора Драйзера
- Николая Закревского/Сержа Лифаря
- Петра Григоренко/Здолбуновская
- Днепровская набережная/Здолбуновская
- Здолбуновская/Михаила Драгоманова
- Днепровская набережная/Княжий Затон
- Днепровская набережная/Анны Ахматовой
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