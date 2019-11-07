В конце "велосезона" киевские власти решили позаботиться о велосипедистах и поснимать зеленые стрелки, позволявшие автомобилистам поворачивать направо на красный свет светофора.

Чтобы в холодное время года велосипедисты чувствовали себя в безопасности на городских дорогах было принято решение снять зеленые стрелки, которые позволяют водителям авто поворачивать направо на красный свет.

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“С этой целью мы ввели некоторые изменения в схеме дорожного движения. А именно, сняли зеленые контурные стрелки при красном сигнале светофора в местах, где пересекается движение транспортных средств, осуществляющих поворот направо и велосипедистов. То есть, отменили разрешение движения на красный с крайней правой полосы в направлении, на которое указывала стрелка”, говорится в сообщении “Центра организации дорожного движения”.

“Соответствующие изменения внесены на исполнение поручения Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в рамках реализации Концепции развития велосипедной инфраструктуры г. Киева; по согласованию с управлением Патрульной полиции в г. Киеве”, говорится в сообщении.

Организация дорожного движения изменилась на десяти перекрестках:

Оноре де Бальзака/Теодора Драйзера

Оноре де Бальзака/Сержа Лифаря

Оноре де Бальзака/Марины Цветаевой

Николая Закревского/Теодора Драйзера

Николая Закревского/Сержа Лифаря

Петра Григоренко/Здолбуновская

Днепровская набережная/Здолбуновская

Здолбуновская/Михаила Драгоманова

Днепровская набережная/Княжий Затон

Днепровская набережная/Анны Ахматовой

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