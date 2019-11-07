Наприкінці "велосезону" київська влада вирішила подбати про велосипедистів і познімати зелені стрілки, що дозволяли автомобілістам повертати праворуч на червоне світло світлофору.

Щоб у холодну пору року велосипедисти відчували себе в безпеці на міських дорогах було прийнято рішення зняти зелені стрілки, які дозволяють водіям авто повертати праворуч на червоне світло.

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“З цією метою ми запровадили деякі зміни в схемі дорожнього руху. А саме, зняли зелені контурні стрілки при червоному сигналі світлофора в місцях, де перетинається рух транспортних засобів, що здійснюють поворот праворуч та велосипедистів. Тобто, відмінили дозвіл руху на червоне з крайньої правої смуги у напрямку, на який вказувала стрілка”, сказано в повідомленні “Центра організації дорожнього руху”.

“Відповідні зміни внесені на виконання доручення Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації в рамках реалізації Концепції розвитку велосипедної інфраструктури м. Києва; за погодженням із управлінням Патрульної поліції в м. Києві”, йдеться в повідомленні.

Організація дорожнього руху змінилася на десятьох перехрестях:

Оноре де Бальзака/Теодора Драйзера

Оноре де Бальзака/Сержа Лифаря

Оноре де Бальзака/Марини Цвєтаєвої

Миколи Закревського/Теодора Драйзера

Миколи Закревського/Сержа Лифаря

Петра Григоренка/Здолбунівська

Дніпровська набережна/Здолбунівська

Здолбунівська/Михайла Драгоманова

Дніпровська набережна/Княжий Затон

Дніпровська набережна/Анни Ахматової

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