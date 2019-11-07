Наприкінці "велосезону" київська влада вирішила подбати про велосипедистів і познімати зелені стрілки, що дозволяли автомобілістам повертати праворуч на червоне світло світлофору.
Щоб у холодну пору року велосипедисти відчували себе в безпеці на міських дорогах було прийнято рішення зняти зелені стрілки, які дозволяють водіям авто повертати праворуч на червоне світло.
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“З цією метою ми запровадили деякі зміни в схемі дорожнього руху. А саме, зняли зелені контурні стрілки при червоному сигналі світлофора в місцях, де перетинається рух транспортних засобів, що здійснюють поворот праворуч та велосипедистів. Тобто, відмінили дозвіл руху на червоне з крайньої правої смуги у напрямку, на який вказувала стрілка”, сказано в повідомленні “Центра організації дорожнього руху”.
“Відповідні зміни внесені на виконання доручення Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації в рамках реалізації Концепції розвитку велосипедної інфраструктури м. Києва; за погодженням із управлінням Патрульної поліції в м. Києві”, йдеться в повідомленні.
Організація дорожнього руху змінилася на десятьох перехрестях:
- Оноре де Бальзака/Теодора Драйзера
- Оноре де Бальзака/Сержа Лифаря
- Оноре де Бальзака/Марини Цвєтаєвої
- Миколи Закревського/Теодора Драйзера
- Миколи Закревського/Сержа Лифаря
- Петра Григоренка/Здолбунівська
- Дніпровська набережна/Здолбунівська
- Здолбунівська/Михайла Драгоманова
- Дніпровська набережна/Княжий Затон
- Дніпровська набережна/Анни Ахматової
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