На вулиці Михайла Ломоносова в Києві автопатруль затримав ймовірного автовикрадача Toyota.

При появі у полі зору поліцейських водій Toyota пришвидшився, очевидно з метою втечі. На своєму шляху утікач ігнорував вимоги про зупинку та зухвало порушував ПДР.

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До переслідування та перекриття шляхів втечі приєдналися всі автопатрулі Голосіївського району.

На проспекті Академіка Глушкова водій Toyota з'їхав з дороги на газон та продовжив тікати пішки. Більше ніж п'ять хвилин він відчайдушно біг, але врешті патрульні затримали його. Чоловік продовжував супротив до останнього, тож інспекторам довелося застосовувати фізичну силу та кайданки.

При собі затриманий мав сумку з електронними приладами, які, ймовірно, використовував для заволодіння автотранспортом.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського району, а також, викликали на місце власника Toyota. Чоловік спав і навіть не здогадувався, що його автомобіль викрали.