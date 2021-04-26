На улице Михаила Ломоносова в Киеве автопатруль задержал предполагаемого автоугонщика Toyota.

При появлении в поле зрения полицейских водитель Toyota ускорился, очевидно с целью побега. На своем пути беглец игнорировал требования об остановке и вызывающе нарушал ПДД.

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К преследованию и перекрытию путей побега присоединились все автопатрули Голосеевского района.

На проспекте Академика Глушкова водитель Toyota съехал с дороги на газон и продолжил бежать пешком. Больше пяти минут он отчаянно бежал, но в конце концов патрульные задержали его. Мужчина продолжал сопротивление до последнего, поэтому инспекторам пришлось применять физическую силу и наручники.

При себе задержанный имел сумку с электронными приборами, которые, вероятно, использовал для завладения автотранспортом.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Голосеевского района, а также вызвали на место владельца Toyota. Мужчина спал и даже не догадывался, что его автомобиль угнали.