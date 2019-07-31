А ще кажуть, що такі позашляховики не виправдовують свого призначення у місті.

29 липня в Києві пройшла сильна злива, в результаті чого деякі вулиці серйозно затопило. В мережі з'явилось багато відео, в яких люди та автомобілі долали водні перешкоди вбрід, однак це перевершило усі інші.

На вулиці Татарський, поблизу нового житлового комплексу "Львівська брама", новенький Porsche Cayenne подолав водну перешкоду, якій здивувались би навіть розробники цього авто. Швидше за все, власник не сподівався вскочити в таку халепу, адже об'їжджав калюжу обережно, збоку. Однак колеса потрапили в глибоку яму, і вода накрила машину вище капота. До честі німецього позашляховика ціною близько 100 тисяч євро, автомобіль не зупинився і виїхав.

Дивіться відео водних процедур Porsche Cayenne в Києві:

Втім, наступний знімок демонструє, що у автомобіля після подолання цього броду все-таки були проблеми…

Нагадаємо, чим страшний дощ для автомобіля.