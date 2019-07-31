А еще говорят, что такие внедорожники не оправдывают своего назначения в городе.

29 июля в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы серьезно затопило. В сети появилось много видео, в которых люди и автомобили преодолевали водные преграды вброд, однако это превзошло все остальные.

На улице Татарской, вблизи нового жилого комплекса "Львовская брама", новенький Porsche Cayenne преодолел водную преграду, которой удивились бы даже разработчики этого авто. Скорее всего, владелец не ожидал попасть в такую ​​передрягу, ведь объезжал лужу осторожно, сбоку. Однако колеса попали в глубокую яму, и вода накрыла машину выше капота. К чести немецкого внедорожника цене около 100 тысяч евро, автомобиль не остановился и выехал.

Смотрите видео водных процедур Porsche Cayenne в Киеве:

Но следующий снимок показывает, что у автомобиля после заезда по луже – большие проблемы…

Напомним, чем страшен дождь для автомобиля.