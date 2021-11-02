У Києві створено нове "Управління з питань транспорту та міської мобільності".

Нову структуру департаменту транспортної інфраструктури затверджено розпорядженням КМДА №2226 від 28.10.2021.

Читайте також: В Києві зняли усі знаки "80 км на годину"

Відомство займатиметься питаннями міської мобільності та налагодженням регулярного збору і аналізу даних щодо трафіку в місті. "Це дозволить реалізовувати найефективніші рішення для зменшення заторів, підвищення якості пересування киян", - сподівається заступник голови КМДА Костянтин Усов.



До управління увійдуть відділи пасажирських перевезень та ОДР, а також Інспекція з паркування, що також зазнала змін. Замість 10 райвідділів тепер – один великий відділ зі штатом, збільшеним до 80 одиниць.



Через збільшення кількості постанов про вчинення правопорушень розширено штат відділу забезпечення розгляду справ про адмінправопорушення. Також створено відділ контролю за утримуванням майданчиків для паркування та відділ моніторингу та обробки звернень громадян.