Відтепер рух автомобілів Борщагівським шляхопроводом можливий в дві сторони.

Роботи велись протягом року. Спочатку рух відкрили в сторону центру, в зворотній бік проїзд був неможливим близько півроку. "Будівельникам довелося фактично будувати новий міст. Конструкція старого була в такому стані, що у будь-який момент могла статися катастрофа. З моменту зведення шляхопроводу у 1967 році, він не бачив ремонту", - пише на своїй сторнці в Фейсбук мер Києва Віталій Кличко.

Під час оновлення об'єкту замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Капітально відремонтували проїжджу частину, колії швидкісного трамваю та облаштували нові тротуари і систему освітлення. Ремонт здійснили не тільки на шляхопроводі – оновили й під’їзди до нього.

Окрім того, відкрили прохід оновленим пішохідним мостом над проспектом Леся Курбаса поблизу кінотеатру "Лейпциг". Також фахівці завершують капремонт пішохідного мосту на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Миколи Василенка.

Нагадаємо, що під час святкування Дня Незалежності дороги в центрі Києва перекриють..