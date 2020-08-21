На День Незалежності в Києві обмежать рух авто і пішоходів.

Урочисті заходи з нагоди святкування Дня Незалежності в столиці позначаться на автомобільному і пішохідному русі. Про це попередили киян і гостей столиці в Київській державній міській адміністрації. Співробітники Департаменту транспортної інфраструктури повідомляють про тимчасові обмеження.

Читате також: Скільки пробігу відмотують українці перед продажем авто

Рух буде обмежено на:

  • вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченка),
  • б-ре Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі),
  • вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик),
  • вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівській),
  • вул. Михайлівській, Володимирському узвозі.

Крім цього, Управління держохорони заборонить рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів. Під заборону потраплять:

  • вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольна до Михайлівської площі)
  • Михайлівська площа;
  • вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі)
  • вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду)
  • вулиця А. Тарасової;
  • вулиця Софіївська (від Михайлівського провулка до вулиці Володимирська)
  • вулиця Володимирська (від вулиці Ірининська до вулиці Велика Житомирська)
  • Софійська площа;
  • Рильський провулок;
  • вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирська до Михайлівської площі);
  • вулиця Десятинна.
  • Як відзначили в КМДА, на час святкових заходів на вулицю на чергування виведуть спецтехніку і евакуатори.

Урочистості обійдуться киянам приблизно у 300 тис. грн.

Також цікаво: Хто з українських страхових компаній робить найбільші виплати