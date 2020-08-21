На День Незалежності в Києві обмежать рух авто і пішоходів.

Урочисті заходи з нагоди святкування Дня Незалежності в столиці позначаться на автомобільному і пішохідному русі. Про це попередили киян і гостей столиці в Київській державній міській адміністрації. Співробітники Департаменту транспортної інфраструктури повідомляють про тимчасові обмеження.

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Рух буде обмежено на:

вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченка),

б-ре Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі),

вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик),

вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівській),

вул. Михайлівській, Володимирському узвозі.

Крім цього, Управління держохорони заборонить рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів. Під заборону потраплять:

вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольна до Михайлівської площі)

Михайлівська площа;

вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі)

вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду)

вулиця А. Тарасової;

вулиця Софіївська (від Михайлівського провулка до вулиці Володимирська)

вулиця Володимирська (від вулиці Ірининська до вулиці Велика Житомирська)

Софійська площа;

Рильський провулок;

вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирська до Михайлівської площі);

вулиця Десятинна.

Як відзначили в КМДА, на час святкових заходів на вулицю на чергування виведуть спецтехніку і евакуатори.

Урочистості обійдуться киянам приблизно у 300 тис. грн.

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