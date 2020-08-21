На День Незалежності в Києві обмежать рух авто і пішоходів.
Урочисті заходи з нагоди святкування Дня Незалежності в столиці позначаться на автомобільному і пішохідному русі. Про це попередили киян і гостей столиці в Київській державній міській адміністрації. Співробітники Департаменту транспортної інфраструктури повідомляють про тимчасові обмеження.
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Рух буде обмежено на:
- вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченка),
- б-ре Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі),
- вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі),
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик),
- вул. Великій Житомирській (від вул. Володимирської до вул. Михайлівській),
- вул. Михайлівській, Володимирському узвозі.
Крім цього, Управління держохорони заборонить рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів. Під заборону потраплять:
- вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольна до Михайлівської площі)
- Михайлівська площа;
- вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі)
- вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду)
- вулиця А. Тарасової;
- вулиця Софіївська (від Михайлівського провулка до вулиці Володимирська)
- вулиця Володимирська (від вулиці Ірининська до вулиці Велика Житомирська)
- Софійська площа;
- Рильський провулок;
- вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирська до Михайлівської площі);
- вулиця Десятинна.
- Як відзначили в КМДА, на час святкових заходів на вулицю на чергування виведуть спецтехніку і евакуатори.
Урочистості обійдуться киянам приблизно у 300 тис. грн.
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