В Києві з'явився кросовер від Huawei з запасом ходу 1000 км

Автомобільний бренд Avatr спільно створили Huawei та Changan. 4,8-метровий преміальний кросовер Avatr 07 в Україні продається неофіційно, повідомляє focus.ua, а його ціна становить від 35 до 55 тис. доларів. Модель пропонують виключно в електрифікованих версіях.

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Авто є молодшим братом моделі Avatr 11, яка вже також є в Україні. Два кросовери Huawei зовні дуже схожі – вирізняються плавним дизайном та мають оригінальні тоненькі фари.

Салон Avatr 07 оздоблений шкірою та алюмінієм, а кермо авто приплюснуте. Встановлені вузька цифрова панель приладів та великий центральний тачскрін мультимедійної системи на базі Huawei Harmony OS.

Китайський кросовер багато оснащений – в базовій версії є безключовий доступ, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, електропривід сидінь та дверей багажника.

Новий Avatr 07 пропонують виключно в електрифікованих модифікаціях. Конкретно це авто є плагін-гібридом з двома електромоторами потужністю 492 к. с. та 1,5-літровим бензиновим генератором.

Кросовер Avatr 07 здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 190 км/год. Із батареєю на 39 кВт∙год він може проїхати 220 км в електричному режимі, а сумарний запас ходу на бензині та електротязі – 1050 км.

Крім того, у лінійці є електромобілі Huawei Avatr 07 на 343 та 600 к. с. із запасом ходу 610-650 км.