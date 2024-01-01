Huawei вже продає прямого конкурента Mercedes S-класу

Китайський виробник смартфонів, схоже, вирішив “віджати” клієнтів у Mercedes, пише topgir.com.ua. Це не концепт і не шоукар. Maextro S800 уже продається. За перший день купили тисячу авто. Це більше, ніж просто гучна презентація — це вторгнення на територію, яку десятиліттями тримав S-клас.

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Huawei зробив усе, аби цей автомобіль виглядав як представник нової ліги. 5,48 метра довжини, база майже як у Maybach, а дизайн — без жодного натяку на “ще один китайський клон”. Це обличчя майбутнього. Під капотом — вибір: або електрика з запасом ходу до 702 км, або гібрид, який проїде до 1333 км. Розгін до сотні — 4,3 секунди. Але суть не тільки в цифрах.

Maextro S800 реально вміє їхати сам. І не на словах, а на ділі. ADS 4.0 з 32 сенсорами та LiDAR’ом дає змогу впевнено їздити навіть по вузьких міських вуличках без участі водія.

Салон — як лаунж-зона у бізнес-джеті: “нульова гравітація” в кріслах, масаж, вентиляція, динаміки в підголовниках і 43 аудіооточення від Huawei Sound. Стеля — не просто дах, а інтерактивне зоряне небо з динамічним освітленням. Всередині — HarmonyOS: голосове керування, жести, адаптація під водія, все як у смартфоні, тільки на чотирьох колесах.

Коштує це технологічне диво 98 тисяч доларів. Тобто дешевше за S-клас, але з відчуттям, що ти вже за кермом майбутнього. Mercedes S-клас тепер має проблему. І вона зветься Maextro S800.