Huawei уже продает прямого конкурента Mercedes S-класса

Китайский производитель смартфонов, похоже, решил “отжать” клиентов у Mercedes, пишет topgir.com.ua. Это не концепт и не шоукар. Maextro S800 уже продается. За первый день купили тысячу авто. Это больше, чем просто громкая презентация - это вторжение на территорию, которую десятилетиями держал S-класс.

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Huawei сделал все, чтобы этот автомобиль выглядел как представитель новой лиги. 5,48 метра длины, база почти как у Maybach, а дизайн - без всякого намека на “еще один китайский клон”. Это лицо будущего. Под капотом - выбор: либо электричество с запасом хода до 702 км, или гибрид, который проедет до 1333 км. Разгон до сотни - 4,3 секунды. Но суть не только в цифрах.

Maextro S800 реально умеет ехать сам. И не на словах, а на деле. ADS 4.0 с 32 сенсорами и LiDAR'ом позволяет уверенно ездить даже по узким городским улочкам без участия водителя.

Салон - как лаунж-зона в бизнес-джете: “нулевая гравитация” в креслах, массаж, вентиляция, динамики в подголовниках и 43 аудиоокружения от Huawei Sound. Потолок - не просто крыша, а интерактивное звездное небо с динамическим освещением. Внутри - HarmonyOS: голосовое управление, жесты, адаптация под водителя, все как в смартфоне, только на четырех колесах.

Стоит это технологическое чудо 98 тысяч долларов. То есть дешевле S-класса, но с ощущением, что ты уже за рулем будущего. Mercedes S-класс теперь имеет проблему. И она называется Maextro S800.