Huawei унизил Mercedes-Benz Maybach, а теперь судится с независимым журналистом

Huawei опубликовала серию видео, в которых сравнивали ходовые характеристики Maextro S800 с Mercedes-Benz Maybach S680, включая тест “крабовой ходьбы”, о котором мы рассказывали ранее. В одном из роликов сравнивалась эффективность работы подвески.

Читайте также: В Китае дебютировал конкурент Maybach: как он выглядит

Оба автомобиля проезжали над небольшим резервуаром с водой, стеклом и песком. В результате Maextro S800 не оставил следов воды и песка, а также не разбил стекло. В то же время Maybach с этой задачей не справился. Данный видеоролик имел целью продемонстрировать впечатляющий комфорт новой архитектуры Turing Dragon.

Данная платформа, лежащая в основе Maextro S800, имеет интеллектуальную активную подвеску с системой восприятия дороги Huawei ADS, которая автоматически сканирует дорожную обстановку впереди, регулируя распределение крутящего момента, а также Huawei DATS (Dynamic Adaptive Torque System) и технологию управления Huawei Xmotion.

Также интересно: Huawei представила собственную дополненную реальность для водителей

Однако, как отмечает CarNewsChina, китайский автомобильный блогер Racing Frappuccino видео на Weibo, в котором раскритиковал рекламную кампанию Huawei. Он утверждает, что испытания были тщательно рассчитаны с помощью сложных математических формул.

Huawei рассчитала скорость прохождения S800 и снаряженный вес авто, а также убедились, что глубина водоема в 4,5 см является достаточной, чтобы S800 мог проехать без брызг, в отличие от Maybach. Блогер намекнул, что это видео не может честно отражать комфорт вождения или работу системы подвески S800.

Читайте также: Какие китайские авто везут в Украину

Видео привлекло немалый резонанс в Интернете. В результате техногигант подал в суд на 140 000 долларов. Автоблогер заявил, что готовит встречный иск на сумму в $340 000 и выложил видео троллинг-видео с извинениями.