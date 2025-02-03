Huawei презентовала собственную дополненную реальность для водителей

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Пример работы Huawei XHUD-AR на примере работы Huawei XHUD-AR
Как сообщает CarNewsChina, Huawei впервые представила свой проекционный дисплей дополненной реальности на IAA Mobility 2021 в Мюнхене. Тогда система создала 70-дюймовое виртуальное изображение, которое отображало объекты на расстоянии 7,5 метров перед водителем.
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За четыре года Huawei вроде бы усовершенствовала эту систему. Сообщается, что последняя версия этой технологии называется XHUD-AR и она поддерживает многомерное преобразование координат и прогнозирование дорожной обстановки.
Основным усовершенствованием является возможность рендеринга в реальном времени, опция отслеживания объектов и возможности алгоритма антитремтіння. Система также сочетает виртуальное и реальное пространство для лучшего взаимодействия с пользователем.
Еще одной особенностью XHUD-AR является широкий спектр функций:
- Адаптация к сценам ночного вождения;
- Обнаружение транспортных средств в слепых зонах;
- Обнаружение разметки и дорожек для пешеходов;
- Подсказки о слиянии полос, замедление и торможение;
- Подсказки по объезду препятствий.
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Компания Huawei поставляет свои проекционные дисплеи дополненной реальности широкому кругу китайских автопроизводителей, включая SAIC, BAIC, Changan, Chery, BYD и JAC. После внедрения XHUD-AR, Huawei сохранит свою позицию ведущего поставщика проекционных дисплеев.