Huawei презентовала собственную дополненную реальность для водителей

Как сообщает CarNewsChina, Huawei впервые представила свой проекционный дисплей дополненной реальности на IAA Mobility 2021 в Мюнхене. Тогда система создала 70-дюймовое виртуальное изображение, которое отображало объекты на расстоянии 7,5 метров перед водителем.

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За четыре года Huawei вроде бы усовершенствовала эту систему. Сообщается, что последняя версия этой технологии называется XHUD-AR и она поддерживает многомерное преобразование координат и прогнозирование дорожной обстановки.

Основным усовершенствованием является возможность рендеринга в реальном времени, опция отслеживания объектов и возможности алгоритма антитремтіння. Система также сочетает виртуальное и реальное пространство для лучшего взаимодействия с пользователем.

Еще одной особенностью XHUD-AR является широкий спектр функций:

Адаптация к сценам ночного вождения;

Обнаружение транспортных средств в слепых зонах;

Обнаружение разметки и дорожек для пешеходов;

Подсказки о слиянии полос, замедление и торможение;

Подсказки по объезду препятствий.

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Компания Huawei поставляет свои проекционные дисплеи дополненной реальности широкому кругу китайских автопроизводителей, включая SAIC, BAIC, Changan, Chery, BYD и JAC. После внедрения XHUD-AR, Huawei сохранит свою позицию ведущего поставщика проекционных дисплеев.