Huawei презентувала власну доповнену реальність для водіїв

Як повідомляє CarNewsChina, Huawei вперше представила свій проєкційний дисплей доповненої реальності на IAA Mobility 2021 у Мюнхені. Тоді система створила 70-дюймове віртуальне зображення, яке відображало об’єкти на відстані 7,5 метрів перед водієм.

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За чотири роки Huawei начебто вдосконалила цю систему. Повідомляється, що остання версія цієї технології називається XHUD-AR й вона підтримує багатовимірне перетворення координат й прогнозування дорожньої обстановки.

Основним вдосконаленням є можливість рендерингу у реальному часі, опція відстеження об’єктів та можливості алгоритму антитремтіння. Система також поєднує віртуальний і реальний простір для кращої взаємодії з користувачем.

Ще однією особливістю XHUD-AR є широкий спектр функцій:

Адаптація до сцен нічного водіння;

Виявлення транспортних засобів у сліпих зонах;

Виявлення розмітки та доріжок для пішоходів;

Підказки про злиття смуг, уповільнення та гальмування;

Підказки щодо об’їзду перешкод.

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Компанія Huawei постачає свої проєкційний дисплеї доповненої реальності широкому колу китайських автовиробників, включаючи SAIC, BAIC, Changan, Chery, BYD та JAC. Після запровадження XHUD-AR, Huawei збереже свою позицію провідного постачальника проєкційних дисплеїв.