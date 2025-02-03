Huawei презентувала власну доповнену реальність для водіїв

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Приклад роботи Huawei XHUD-AR
Як повідомляє CarNewsChina, Huawei вперше представила свій проєкційний дисплей доповненої реальності на IAA Mobility 2021 у Мюнхені. Тоді система створила 70-дюймове віртуальне зображення, яке відображало об’єкти на відстані 7,5 метрів перед водієм.
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За чотири роки Huawei начебто вдосконалила цю систему. Повідомляється, що остання версія цієї технології називається XHUD-AR й вона підтримує багатовимірне перетворення координат й прогнозування дорожньої обстановки.
Основним вдосконаленням є можливість рендерингу у реальному часі, опція відстеження об’єктів та можливості алгоритму антитремтіння. Система також поєднує віртуальний і реальний простір для кращої взаємодії з користувачем.
Ще однією особливістю XHUD-AR є широкий спектр функцій:
- Адаптація до сцен нічного водіння;
- Виявлення транспортних засобів у сліпих зонах;
- Виявлення розмітки та доріжок для пішоходів;
- Підказки про злиття смуг, уповільнення та гальмування;
- Підказки щодо об’їзду перешкод.
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Компанія Huawei постачає свої проєкційний дисплеї доповненої реальності широкому колу китайських автовиробників, включаючи SAIC, BAIC, Changan, Chery, BYD та JAC. Після запровадження XHUD-AR, Huawei збереже свою позицію провідного постачальника проєкційних дисплеїв.