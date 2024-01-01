Какие китайские автомобили везут в Украину

Сейчас на украинском авторынке наблюдаем так называемую "вторую волну китайских авто". Первая была около 2005-2008 годов, когда силами отдельных импортеров завозились Chery, Geely, Lifan и подобные. В то время это были в основном бензиновые машины, вспоминают в Институте исследований авторынка.

“Вторая волна” китайских авто – это уже другой набор марок и моделей, который состоит не только из чисто местных брендов, но и из контрактных релокованих авто европейских, японских или американских производителей, среди которых преобладают электромобили.

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В прошлом году украинский автопарк пополнился на 10 974 легковых авто с табличкой "Made in China", что составляет долю 16,7%. И это заметное значение, ведь направлений импорта немало. Какие марки завозили чаще всего?

Топ-10 марок новых авто из Китая

Тройку лидеров четко видно на диаграмме: лидером стал китайский бренд BYD, с 2034 автомобилями. Второе место у контрактной продукции, которая у нас продается с логотипом Honda - таких было куплено 1971 авто. Третий в зачете - Volkswagen, который в основном ввозят независимые дилеры, с итогом 1967 машин.

Современные электромобили очень быстрые и динамичные, поэтому требуют соответствующих шин, которые обеспечивают максимальную управляемость и устойчивость на дороге. Шины Continental SportContact7 созданы именно для стремительных разгонов и надежного торможения, а также подходят для электромобилей. Рекламная информация

По отдельным моделям, картина следующая:

Топ-10 моделей новых авто из Китая

Самым массовым на нашем рынке в сегменте новых легковушек по итогам 2024 года оказался Volkswagen ID.4. Всех вариаций этого кроссовера было поставлено на учет как новых 1601 шт. Вторая позиция у Honda M-NV, 1294 шт. Третий – BYD Song Plus, стильный кроссовер с "взрослой" батареей аж на 87 кВт-ч, и стартовой ценой от $26 000.

Далее рассмотрим картину по топливу - какие новые авто, произведенные в Китае чаще всего покупали новыми в прошлом году в Украине.

Картина по топливу - новые авто из Китая

Почти 80% здесь - электромобили, еще немного было бензиновых (16,7%), остальные мелкие доли поделили между собой версии с гибридными силовыми установками, дизельные и оснащенные ГБО.

Импорт авто с пробегом из Китая

Среди подержанных легковушек популярность "китайцев" значительно меньше, чем на первичном рынке. Вот итоги прошлого года: всего первую регистрацию прошли 3638 таких легковушек, что дает долю 1,6% от всех новоприбывших в 2024 году. И здесь важно сделать ремарку относительно их "применяемости" - если средний возраст импортируемых легковушек составляет 10 лет, то у тех, что из Китая - только 3,3 года.

Относительно марок-лидеров, то первенство у Volkswagen, которых было подано на первую регистрацию 805 шт. Со значительным отрывом от него, на втором месте Nissan с результатом 461 легковушка. Третья строчка у Honda, с итогом 421 первая регистрация легковушек с пробегом.

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В сегменте моделей абсолютный чемпион - Volkswagen ID.4 с количеством 623 авто. Как и среди новых, так и в группе подержанных к нему на конкурентную дистанцию не удалось приблизиться никому. Значительно более скромный результат у Nissan Ariya - 268 кроссоверов, и второе место. Третий Zeekr 001, довольно свежая модель, которая появилась в продаже в 2022 году, со средней ценой на нашей "вторичке" сейчас около $ 40 000, и которых было куплено в прошлом году 182 шт.

По горючему, то снова однозначное преимущество здесь в электромобилей, доля которых 86%. Комментировать остальные нет особого смысла - тренд на увеличение доли электроавтомобилей очевиден, и с каждым годом сегмент с пометкой "электро" будет занимать все большую площадь на диаграмме.