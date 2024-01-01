Які китайські авто везуть в Україну

Зараз на українському авторинку спостерігаємо так звану «другу хвилю китайських авто». Перша була близько 2005-2008 років, коли силами окремих імпортерів завозилися Chery, Geely, Lifan та подібні. У той час це були здебільшого бензинові машини, згадують в Інституті досліджень авторинку.

“Друга хвиля” китайських авто – це вже інший набір марок та моделей, який складається не лише з суто місцевих брендів, а й з контрактних релокованих авто європейських, японських або американських виробників, серед яких переважають електромобілі.

Також цікаво китайська електровантажівка коштує всього 1000 доларів

Торік український автопарк поповнився на 10 974 легкових авто з табличкою «Made in China», що складає частку 16,7%. І це помітне значення, адже напрямків імпорту є чимало. Які марки завозили найчастіше?

Топ-10 марок нових авто з Китаю

Трійку лідерів чітко видно на діаграмі: лідером став китайський бренд BYD, з 2034 автівками. Друге місце у контрактної продукції, яка у нас продається з логотипом Honda — таких було куплено 1971 авто. Третій у заліку — Volkswagen, який здебільшого ввозять незалежні дилери, з підсумком 1967 машин.

Сучасні електромобілі дуже швидкі та динамічні, тож потребують відповідних шин, які забезпечують максимальну керованість та стійкість на дорозі. Шини Continental SportContact7 створені саме для стрімких розгонів та надійного гальмування, а також підходять для електромобілів. Рекламна інформація

Щодо окремих моделей, картина наступна:

Топ-10 моделей нових авто з Китаю

Наймасовішим на нашому ринку у сегменті нових легковиків за підсумками 2024 року виявився Volkswagen ID.4. Усіх варіацій цього кросовера було поставлено на облік як нових 1601 шт. Друга позиція у Honda M-NV, 1294 шт. Третій — BYD Song Plus, стильний кросовер з «дорослою» батареєю аж на 87 кВт-год, та стартовою ціною від $26 000.

Далі розглянемо картину за пальним — які нові авто, вироблені у Китаї найчастіше купували новими торік в Україні.

Картина за пальним - нові авто з Китаю

Майже 80% тут — електромобілі, ще трішки було бензинових (16,7%), решту дрібних часток поділили між собою версії з гібридними силовими установками, дизельні та оснащені ГБО.

Імпорт авто з пробігом з Китаю

Серед вживаних легковиків популярність «китайців» значно менша, ніж на первинному ринку. Ось підсумки минулого року: загалом першу реєстрацію пройшли 3638 таких легковиків, що дає частку 1,6% від усіх новоприбулих у 2024 році. І тут важливо зробити ремарку щодо їхньої «вживаності» — якщо середній вік імпортованих легковиків становить 10 років, то у тих, що з Китаю — лише 3,3 року.

Щодо марок-лідерів, то першість у Volkswagen, яких було подано на першу реєстрацію 805 шт. Зі значним відривом від нього, на другому місці Nissan з результатом 461 легковик. Третя сходинка у Honda, з підсумком 421 перша реєстрація легковиків з пробігом.

До речі Китай став найбільшим експортером авто у світі

У сегменті моделей абсолютний чемпіон — Volkswagen ID.4 з кількістю 623 авто. Як і серед нових, так і у групі вживаних до нього на конкурентну дистанцію не вдалося наблизитися нікому. Значно скромніший результат у Nissan Ariya — 268 кросоверів, і друге місце. Третій Zeekr 001, доволі свіжа модель, яка з’явилася у продажу у 2022 році, з середньою ціною на нашій «вторинці» зараз близько $40 000, і яких було куплено торік 182 шт.

Щодо пального, то знову однозначна перевага тут в електромобілів, частка яких 86%. Коментувати інші немає особливого сенсу — тренд на збільшення частки електроавто очевидний, і щороку сегмент з позначкою «електро» займатиме все більшу площу на діаграмі.