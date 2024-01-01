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Китай став найбільшим експортером авто у світі: відеоінфографіка

Ще 10 років тому країна експортувала менше мільйона машин, тоді як Німеччина та Японія відправляли за кордон понад 4 мільйони. Але в 2023-му Китай уже став лідером світового автопромислового експорту.
Китайський автоекспорт перевищив експорт інших країн - Auto24

ФОТО: tawatchai07 on Freepik|

Китайські авто експортуються у більшість країн світу

Сергій Матусяк
logo15 березня, 09:35
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Експорт автомобілів з Китаю стрімко зріс, обійшовши найбільших світових автогігантів. Зокрема, у грудні 2024 року Китай експортував 6,4 мільйона автомобілів у річному обчисленні, затьмаривши Японію - 4,22 мільйона, Німеччину - 3,18 мільйона та США - 1,43 мільйона. Про це за даними MacroMacro зробив інфографіку дослідник James Eagle.

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На думку Джеймса, цей історичний стрибок зумовили кілька факторів:

  • Електромобілі (EV) та технологічні інновації - ранні інвестиції Китаю в електромобілі окупаються, стимулюючи обсяги експорту.
  • Оптимізовані ланцюги постачання - Вертикальна інтеграція та місцеві постачальники надають китайським автовиробникам гостру конкурентну перевагу.
  • Висхідний світовий попит - ринки, що розвиваються, потребують бюджетних автомобілів і сучасних електромобілів, і шукають рішення в Китаї.

Сучасні електромобілі дуже швидкі та динамічні, тож потребують відповідних шин, які забезпечують максимальну керованість та стійкість на дорозі. Шини Continental SportContact7 створені саме для стрімких розгонів та надійного гальмування, а також підходять для електромобілів.

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