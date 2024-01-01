Китай став найбільшим експортером авто у світі: відеоінфографіка

Експорт автомобілів з Китаю стрімко зріс, обійшовши найбільших світових автогігантів. Зокрема, у грудні 2024 року Китай експортував 6,4 мільйона автомобілів у річному обчисленні, затьмаривши Японію - 4,22 мільйона, Німеччину - 3,18 мільйона та США - 1,43 мільйона. Про це за даними MacroMacro зробив інфографіку дослідник James Eagle.

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На думку Джеймса, цей історичний стрибок зумовили кілька факторів:

Електромобілі (EV) та технологічні інновації - ранні інвестиції Китаю в електромобілі окупаються, стимулюючи обсяги експорту.

Оптимізовані ланцюги постачання - Вертикальна інтеграція та місцеві постачальники надають китайським автовиробникам гостру конкурентну перевагу.

Висхідний світовий попит - ринки, що розвиваються, потребують бюджетних автомобілів і сучасних електромобілів, і шукають рішення в Китаї.