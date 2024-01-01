Топ-5 нових електромобілів лютого зайняли китайці

У минулому місяці український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 р. на 23%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4360 шт. (нових – 632 шт., уживаних – 3728 шт.). Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus - 115 од.; Zeekr 7X - 65 од.; Volkswagen ID.4 - 56 од.; Zeekr 001 - 46 од.; Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: