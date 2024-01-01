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Топ-5 нових електромобілів лютого зайняли китайці

Нових електромобілів в Україні продається небагато і перша п’ятірка цілком складається з електричок вироблених в Китаї. Натоміть серед вживаних ситуація протилежна – жодного китайця у першій п’ятірці.
Першу п’ятірку нових електромобілів лютого зайняли китайські моделі - Auto24
Євген Гудущан
logo10 березня, 12:40
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У минулому місяці український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 р. на 23%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4360 шт. (нових – 632 шт., уживаних – 3728 шт.). Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. BYD Song Plus - 115 од.;
  2. Zeekr 7X - 65 од.;
  3. Volkswagen ID.4 - 56 од.;
  4. Zeekr 001 - 46 од.;
  5. Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Tesla Model Y - 430 од.;
  2. Tesla Model 3 - 429 од.;
  3. Nissan Leaf - 407 од.;
  4. Hyundai Kona Electric - 245 од.;
  5. KIA Niro EV - 231 од.
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