Топ-5 нових електромобілів лютого зайняли китайці

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У минулому місяці український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 р. на 23%.
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4360 шт. (нових – 632 шт., уживаних – 3728 шт.). Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus - 115 од.;
- Zeekr 7X - 65 од.;
- Volkswagen ID.4 - 56 од.;
- Zeekr 001 - 46 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 45 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y - 430 од.;
- Tesla Model 3 - 429 од.;
- Nissan Leaf - 407 од.;
- Hyundai Kona Electric - 245 од.;
- KIA Niro EV - 231 од.