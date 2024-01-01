Топ-5 новых электромобилей февраля заняли китайцы

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В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
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Относительно февраля прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 г. на 23%.
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4360 шт. (новых – 632 шт., подержанных – 3728 шт.). Среди 128 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- BYD Song Plus - 115 ед.;
- Zeekr 7X - 65 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 56 ед.;
- Zeekr 001 - 46 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx - 45 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Tesla Model Y - 430 ед.;
- Tesla Model 3 - 429 ед.;
- Nissan Leaf - 407 ед.;
- Hyundai Kona Electric - 245 ед.;
- KIA Niro EV - 231 ед.