Топ-5 новых электромобилей февраля заняли китайцы

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно февраля прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 г. на 23%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4360 шт. (новых – 632 шт., подержанных – 3728 шт.). Среди 128 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus - 115 ед.; Zeekr 7X - 65 ед.; Volkswagen ID.4 - 56 ед.; Zeekr 001 - 46 ед.; Volkswagen ID.Unyx - 45 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: