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Топ-5 новых электромобилей февраля заняли китайцы

Новых электромобилей в Украине продается немного и первая пятерка целиком состоит из электричек произведенных в Китае. Зато среди подержанных ситуация противоположная – ни одного китайца в первой пятерке.
Первую пятерку новых электромобилей февраля заняли китайские модели - Auto24
Евгений Гудущан
logo10 марта, 12:40
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В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно февраля прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 г. на 23%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4360 шт. (новых – 632 шт., подержанных – 3728 шт.). Среди 128 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. BYD Song Plus - 115 ед.;
  2. Zeekr 7X - 65 ед.;
  3. Volkswagen ID.4 - 56 ед.;
  4. Zeekr 001 - 46 ед.;
  5. Volkswagen ID.Unyx - 45 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Tesla Model Y - 430 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 429 ед.;
  3. Nissan Leaf - 407 ед.;
  4. Hyundai Kona Electric - 245 ед.;
  5. KIA Niro EV - 231 ед.
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